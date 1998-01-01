Основные правила грамматики русского языка.

Склонение количественных числительных



Склонение составных количественных числительных

У составных числительных, обозначающих целые числа, склоняются все слова, из которых они состоят.



Склонение дробных числительных

3 - числитель: количественное числительное

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5 - знаменатель: порядковое числительное

При склонении дробных числительных изменяются обе части: числитель склоняется как целое число, а знаменатель - как прилагательное во множественном числе.



Склонение собирательных числительных оба-обе



Склонение числительных полтора, полтораста



Ь на конце и в середине числительных



Запомнить:

Местоимения

Правописание неопределенных местоимений



НЕ-, НИ- в отрицательных местоимениях

Спряжение глаголов

Спряжение глаголов определяется по неопределенной форме.



Спряжение глаголов настоящего времени



Особенности спряжения некоторых глаголов:

Употребление Ь в глагольных формах

Буква Ь пишется:

Гласные в безударных суффиксах глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-)



Причастие как особая форма глагола

какой? какая? какое? какие?

Склонение причастий



Действительные и страдательные причастия

Действительные причастия настоящего времени



Действительные причастия прошедшего времени



Страдательные причастия настоящего времени



Исключение: движимый (от старого глагола движити)

Страдательные причастия прошедшего времени



Причастный оборот



Книга, написанная известным писателем , вышла из печати.

Написанная известным писателем книга вышла из печати.

НЕ с причастиями



-Н-, -НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных



Гласные перед -Н-, -НН- в причастиях и отглагольных прилагательных



Деепричастие как особая форма глагола



Деепричастный оборот



Пропев до конца песню , раненые начали петь ее сначала.

Голубь, увидя детей , взлетел вверх.

Он что-то писал, наклонив голову .

Деепричастия несовершенного вида



Деепричастия несов. вида не образуются от глаголов:

Деепричастия совершенного вида



Наречие



Степени сравнения наречий



Правописание гласных на конце наречий



Ь на конце наречий

После шипящих на конце наречий пишется ь:

прочь, вскачь, невмочь, наотмашь.

Исключения: уж, замуж, невтерпеж.

-Н-, -НН- в наречиях на -О (-Е)



НЕ и НИ в наречиях



Правописание наречий через дефис

Слитное написание наречий

Раздельное написание наречий

Служебные части речи

Правописание предлогов



Союзы



Правописание союзов



Разряды частиц

Правописание частиц

Словосочетание



Связь слов в словосочетании



Типы предложений

Виды сказуемого

Тире между подлежащим и сказуемым



Второстепенные члены предложения

Виды обстоятельств



Типы односоставных предложений

Особенности однородных членов предложения

Сосны, березы, лиственницы обступали поляну.

Знаки препинания в предложениях с однородными членами



Обобщающие слова при однородных членах предложения



Основные группы вводных слов

Запомнить:

Вводные слова не являются членами предложения, на письме выделяются запятыми.

Основные виды сложных предложений

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными

Знаки препинания перед союзом КАК

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении

Тире в бессоюзном сложном предложении

Прямая речь и слова автора



Прямая речь после слов автора

А: "П". Мальчик сказал: "Я приду сегодня вечером".

А: "П?" Он спросил: "Что ты делаешь?"

А: "П!" Он возмутился: "Что ты делаешь!"

Прямая речь перед словами автора

"П", -а "Я приду сегодня вечером", - сказал мальчик.

"П?" -а "Что ты делаешь?" - спросил он.

"П!" -а "Что ты делаешь!" - возмутился он.

Прямая речь прерывается словами автора

"П, -а, - п". "Плыви вперед, - сказал он, - я за тобой последую".

"П, -а. - П". "Я приду завтра вечером, - сказал он. - Принесу тебе книгу".

"П!(?) -а. - П". "Какой чудесный человек, не правда ли? - воскликнула Саша. - Я не видела его грустным".

Прямая речь стоит внутри авторских слов

А: "П", -а. Он сказал: " Я очень устал", - и сразу же замолчал.

А: "П!(?)" -а. Раздался чей-то голос: "К вам можно?" - и кто-то вошел в комнату.