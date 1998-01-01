стихи о любви

Основные правила грамматики русского языка

Содержание:

Источник: Орфографический словарь для школьников с грамматическим приложением. - М.: "Лист", 1998.

О-А в безударных корнях -лаг- - -лож-
 

О (перед ж) -лож- положить 
предложить 
изложить
А (перед г) -лаг- полагать 
прилагательное
Исключение: полог

О-А в безударных корнях -раст- - -ращ- - -рос-
 

А (перед СТ, Щ) -раст- - -ращ- возраст 
растить 
выращивать 
приращение
О (перед остальными) -рос- заросли 
вырос
Исключения: росток, ростовщик, Ростов, отрасль, Ростислав

О - А в безударных корнях -кос- - -кас-
 

А перед суффиксом -а- касаться 
прикасаться 
касательная
О перед -сн- прикоснуться 
прикосновение

Правописание корней -гар- - -гор-, -зар- - -зор-, -клан- - -клон-, -твар- - -твор-
 

Под ударением Без ударения
-гар- загар 
огарок		 -гор- загорел 
горелый
-зар- - -зор- зарево 
зорька		 -зар- зарница 
озарение
-клан- - -клон- кланяться 
поклон		 -клон- наклонять 
склонение
-твар- - -твор- тварь 
творчество		 -твор- творить

И - Е в корнях с чередованием
 

И перед суффиксом -а- Е в остальных случаях
-бир(а)- собирать -бер- соберет
-дир(а)- обдирать -дер- обдерет
-мир(а)- замирать -мер- замереть
-тир(а)- обтирать -тер- обтереть
-пир(а)- запирать -пер- запереть
-жиг(а)- выжигать -жег- выжег
-стил(а)- расстилать -стел- расстелить
-блист(а)- блистать -блест- блестеть
-чит(а)- вычитать -чет- вычет
  Но: сочетать, сочетание

О - А в безударных корнях -мок- (-моч-) - -мак-, -равн- - -ровн-
 

-мок- (-моч-) в словах со значением "пропускать жидкость; терять свои качества, находясь долгое время в воде" непромокаемый 
вымокнуть
-мак- "погружать в жидкость" макать сухарь в чай
-равн- "равный, наравне, одинаковый" подравнять - сделать равным 
уравнение
-ровн- "прямой, гладкий, ровный" заровнять
Исключения: равнина, ровесник, поровну, уровень, равняйсь

О - Е (Ё) в корнях после шипящих
 

Ё (под ударением) шёлк - шелка 
зачёт - вычет 
щёголь - щеголять 
шёпот - шептать
О (без ударения) в заимствованных словах жокей, жолнер, жонглёр, шовинизм, шоколад, шоссе, шофёр, Шотландия
Исключения: крыжовник, изжога, шорох, зажор, жом, трущоба, трещотка, шов, шомпол

И - Ы после Ц
 

Ы
  1. окончания слов:

      пловцы, птицы, смуглолицый

  2. суффикс -ын-:

      сестрицын

  3. цыган, цыпленок, цыц, на цыпочках и производные от них
И
  1. в корне существительных:

      цилиндр, цинга, цифра

  2. в словах на -ция:

      кульминация

О - Е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных
 

  О (под ударением) Е (без ударения)
суффикс речонка 
бережок 
камышовый 
кумачовый 
облицовка		 реченька 
кусочек 
ключевой 
плюшевый 
ситцевый
окончание плечом 
Кузьмичом 
большому 
деревцо		 зрелищем 
Наташей
большему 
деревце

Приставки на ...з - ...с
 

...з- (перед гласными и звонкими согласными) ...с- (перед глухими согласными)
бездомный 
возглавить 
изгнать		 бесконечный 
воспеть 
истратить
  1. В приставках -раз- (-рас-) - -роз- (-рос-) под ударением пишется О, без ударения - А:

      раздать - розданный

  2. Приставка С- пишется как перед глухими, так и перед звонкими согласными:

      стереть - сделать

Приставки пре- и при-
 

пре- 
в значении 
"очень", "весьма", "через", "по-иному" 
(близка к пере-)		 при- 
в значении 
близости, присоединения, приближения, 
неполного действия, доведения действия до конца, 
сопутствующего действия
пребольшой (очень) 
преувеличивать 
преступать (пере...) 
превращать 
преображать		 приморский 
приделать 
пригибать 
приоткрыть 
придумать 
припевать

Запомнить:
 

прибаутка примитивный пребывать прельстить
прибывать принцесса превзойти прелюдия
привидение приоритет преграда препираться
привилегия приохотить предание преподнести
призвание притворщица преемник препятствие
прилежание притон президент преставиться
присмиреть приурочить презирать претворять
присутствие причудливый прекословить претензия

Гласные Ы и И после приставок
 

Ы

И
  • после приставок, оканчивающихся на согласную
    • играть-

        сыграть 
        отыграть

    • искать-

        подыскать 
        разыскать
  • после приставок меж-, сверх-

      межинститутский 
      сверхизысканный

  • после иноязычных приставок и частиц контр-, дез-, транс-, пан-

      контригра 
      дезинформация 
      панисламизм

Запомнить:
 

взирать изымать
отнимать подымать
поднимать отымать
снимать  

Падежи и падежные окончания имен существительных
 

Падеж

Склонение

I

II

III
Именительный кто? что? -а, -я [], -о, -е []
Родительный кого? чего? -ы, -и -а, -я
Дательный кому? чему? -у, -ю
Винительный кого? что? -у, -ю -о, -е []
Творительный кем? чем? -ой (-ою), 
-ей (-ею)		 -ом, -ем -ью
Предложный (о) ком? (о) чем?

Особенности склонения существительных на -ия, -ий, -ие
 

  -ия -ий -ие  
Р.п. лекции 
планетария 
состязания
Д.п. лекции 
планетарию 
состязанию
Т.п. -ей -ем -ем лекцией 
планетарием 
состязанием
П.п (о) лекции 
(о) планетарии 
(о) состязании

Разносклоняемые существительные на -мя
 

бремя, время, вымя, знамя,
имя, пламя, племя, семя,
стремя, темя,    

а также путь
 

Р.п. племени 
пути
Д.п. племени 
пути
Т.п. -ем (-ём) племенем 
путем
П.п. (о) племени 
(о) пути

Суффиксы существительных

Суффиксы -ик-, -ек-

Если при склонении существительного

Суффиксы -ец-, -иц-
 

сущ. муж. р.
-ец-

сущ. жен. р.
-иц-

сущ. ср. р.
ударение падает на окончание 

-ец-

 ударение предшествует суффиксу 

-иц-
морозец - морозца книжица - книжицы

письмецо

креслице

Суффиксы -ичк-, -ечк-
 

-ичк-

-ечк-
сущ. жен. р., обр. от основ на -иц- остальные случаи + сущ. на -мя
лестница - лестничка 
умница - умничка		 утро - утречко 
время - времечко

Суффиксы -чик-, -щик-
 

-чик- -щик-
после д, т, з, с, ж остальные случаи
вкладчик 
буфетчик 
возчик 
подписчик 
перебежчик		 дрессировщик 
каменщик 
фонарщик

НЕ с существительными
 

слитно

раздельно
  1. Не употребляются без НЕ:

      невежда 
      небылицы

  2. При образовании слова противоположного значения:

      недруг (враг) 
      несчастье (горе) 
      неприятель (противник)
  1. Если есть или подразумевается противопоставление:

      Не правда, а ложь. 
      Не друг, а враг. 
      Не счастье, а горе.

Запомнить:
 

небрежность невежа невеличка
неверие невзгода невольник
негодник недовес недоделка
недоросль недотепа недруг
незнайка неистовство нелепица
ненастье неряха неурядица
нехватка    

НЕ с прилагательными
 

слитно

раздельно
  1. Не употребляются без НЕ:

      ненастный 
      ненавидимый

  2. При образовании слова противоположного значения:

      небольшой (маленький) 
      неплохой (хороший)

  3. При наличии слов очень, весьма, крайне, в высшей степени, совершенно, вполне, почти, отчасти, совсем, чрезвычайно:

      крайне неосторожный 
      очень нехороший
  1. Если есть или подразумевается противопоставление:

      Не большой, а маленький. 
      Не плохой, а хороший. 
      Река мелкая? Река не мелкая.

  2. Если противопоставление подразумевается и отрицание усиливается отрицат. местоимениями и наречиями:

      отнюдь не верное 
      нисколько не радостное

Суффиксы прилагательных

Суффиксы -ив-, -ев-
 

-ив- под ударением -ев- без ударения
красивый 
игривый		 дождевой 
сиреневый
Исключения: милостивый, юродивый

Суффиксы -оньк-, -еньк-
 

-оньк- после г,к,х -еньк- в остальных случаях
высоконький 
легонький 
сухонький		 зелененький 
дешевенький 
тепленький

Суффиксы -к-, -ск-
 

-к-

-ск-
  1. Если прилагательное имеет краткую форму:

      узок - узкий 
      дерзок - дерзкий

  2. Если прилагательное образовано от существительного с основой на к, ч, ц (к и ч превращаются в ц):

      немец - немецкий 
      рыбак - рыбацкий 
      ткач - ткацкий
  1. Во всех остальных случаях:

      матрос - матросский 
      француз - французский 
      богатырь - богатырское

-Н-, -НН- в суффиксах прилагательных
 

-Н-
правило пример
Прил., не образованные от др. частей речи юный 
синий 
рьяный
Прил. с суффиксами -ан-, -ян-, -ин- кожаный 
серебряный 
глиняный 
куриный
Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный
Прил., обр. от бесприставочных  глаголов несов. в. с суфф. -н-, -ен- и не имеющ. завис. слов груженые вагоны 
вязаная кофта 
жареные караси
Исключения: желанный, священный, негаданный, данный, неслыханный

-НН-
Прил., образованные от сущ. с основой на -н с помощью суффикса -н- лимонный (лимон+н) 
машинный (машина+н)
Прил. с суффиксами -енн-, -онн- клюквенный 
революционный
Исключение: ветреный
При наличии приставок безветренный 
подветренный

В кратких прилагательных -Н-, -НН- пишутся в соответствии с полной формой

Соединительные гласные О, Е в сложных словах
 

О (после твердых основ) Е (после основ на мягкий согласный, на шипящий и ц)
звероловство 
сороконожка 
кровообращение		 жизнеописание 
овощехранилище 
овцеводство

Правописание сложных существительных
 

  • Слитное написание
    1. Сложные слова с элементами:
      авто- радио- био-
      авиа- фото- зоо-
      аэро- метео- агро-
      вело- стререо- нео-
      моно- электро- микро-
      кино- гидро- макро-
    2. Сложносокращенные слова с первой глагольной частью на -И:
      горицвет, сорвиголова.
      Исключение: перекати-поле.
  • Дефисное написание
    1. Сложные названия, термины:
      динамо-машина, премьер-министр.
    2. Составные названия политических партий:
      анархо-синдикализм
    3. Сложные единицы измерения:
      грамм-калория, тонно-километр.
      Исключения: трудодень, трудочас.

    Окончания имен прилагательных

    Правописание сложных прилагательных
     

    слитно
    1. от сложных сущ.:
      пешеходный 
      паровозный 
    2. из сочетаний слов:
      железнодорожный (железная дорога) 
      древнерусский (древний русский) 
    3. в сочетании с наречием:
      высокообразованный 
      быстротечный
    раздельно
    1. качество с дополн. оттенком:
      кисло-сладкий 
      горько-соленый 
    2. оттенки цвета:
      иссиня-черный 
      молочно-белый 
      бледно-розовый 
    3. однородные прил. (= и, но, не только):
      англо-русский 
      электронно-вычислительная 
    4. первая часть оканчивается на -ико:
      физико-математический

    Имя числительное
     

  • По значению и грамматическим признакам
  • По составу

    Склонение количественных числительных
     

      5-20, 30 40, 90, 100 50-80, 200-900 (скл. обе части)
    И.п. пять сорок, сто триста шестьдесят
    Р.п. пяти сорока, ста трехсот шестидесяти
    Д.п. пяти сорока, ста тремстам шестидесяти
    В.п. пять сорок, сто триста шестьдесят
    Т.п. пятью сорока, ста тремястами шестьюдесятью
    П.п. (о) пяти (о) сорока, ста (о) трехстах шестидесяти

    Склонение составных количественных числительных

    У составных числительных, обозначающих целые числа, склоняются все слова, из которых они состоят.
     

    И.п. Девятьсот шестьдесят пять
    Р.п. Девятисот шестидесяти пяти
    Д.п. Девятистам шестидесяти пяти
    В.п. Девятьсот шестьдесят пять
    Т.п. Девятьюстами шестьюдесятью пятью
    П.п. (о) Девятистах шестидесяти пяти

    Склонение дробных числительных

    3 - числитель: количественное числительное
    -
    5 - знаменатель: порядковое числительное

    При склонении дробных числительных изменяются обе части: числитель склоняется как целое число, а знаменатель - как прилагательное во множественном числе.
     

    И.п. три седьмых
    Р.п. трех седьмых
    Д.п. трем седьмым
    В.п. три седьмых
    Т.п. тремя седьмыми
    П.п. (о) трех седьмых

    Склонение собирательных числительных оба-обе
     

      муж., ср.  р. жен. р.
    И.п. оба обе
    Р.д. обоих обеих
    Д.п. обоим обеим
    В.п. оба обе
    Т.п. обоим обеими
    П.п. (об) обоих (об) обеих
      основа обо- (обоих игроков) основа обе- (обеим командам)

    Склонение числительных полтора, полтораста
     

      И.п. Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п.
    полтора муж., ср. р. полтора полутора полутора полтора полутора полутора
    жен. р. полторы полторы
    полтораста полтораста полутораста полутораста полтораста полутораста полутораста

    Ь на конце и в середине числительных
     

    Ь - показатель мягкости на конце слова Ь - показатель мягкости в середине слова
    5-20, 30 
    пять, четырнадцать, двадцать, тридцать    		 50-80, 500-900 в именит. и винит. падежах 
    семьдесят, шестьсот, девятьсот

    Запомнить:

    Местоимения

    Правописание неопределенных местоимений
     

    слитно: не + местоимение через дефис: прист. кое-, суфф. -то, -либо, -нибудь
    некто, нечто, некоторый, несколько кое-кто, кое-что, кто-то, кто-либо, кто-нибудь, какой-нибудь

    НЕ-, НИ- в отрицательных местоимениях

    Спряжение глаголов

    Спряжение глаголов определяется по неопределенной форме.
     

    II спр. I спр.
    все глаголы на -ить (кроме 3 исключений) глаголы брить, стелить, зиждиться
    7 глаголов на -еть: смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, обидеть, вертеть, зависеть все глаголы на -еть (кроме 7 исключений)
    4 глагола на -ать: гнать, держать, слышать, дышать все глаголы на -ать (кроме 4 исключений)
      все остальные глаголы на -оть, -уть, -ть и др.

    Спряжение глаголов настоящего времени
     

    Лицо I спр. II спр.
    Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.
    1-е -у (-ю) -ем -у (-ю) -им
    2-е -ешь -ете -ишь -ите
    3-е -ет -ут (-ют) -ит -ат (-ят)

    Особенности спряжения некоторых глаголов:

    1. От глагола победить 1-е лицо ед. числа не образуется.
    2. 1-е и 2-е лицо ед. и мн. ч. наст. вр. от глагола быть не употребляется.
    3. Разноспрягаемые глаголы хотеть, бежать, брезжить:
      хочет, хочет - по I спр..;
      хотим, хотите, хотят - по II спр.;
      бежишь, бежит, бежим, бежите - по II спр.;
      бегут - по I спр.;
      брезжит - по I спр.;
      брезжут - II спр.

    Употребление Ь в глагольных формах

    Буква Ь пишется:

    Гласные в безударных суффиксах глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-)
     

    -ова- (-ева-), 
    если в 1-м л. ед.ч. наст. или буд. вр. -ую (-юю)    		 -ыва- (-ива-), 
    если в 1-м л. ед.ч. наст. или буд. вр. -ываю (-иваю)
    (я) беседую (1 л. ед.ч. н.в.) - беседовать - беседовал; 
    (я )потчую (1 л. ед.ч. н.в.) - потчевать - потчевал; 
    (я) воюю (1 л. ед.ч. н.в.)  - воевать - воевал;    		 я настаиваю (1 л. ед.ч. н.в.) - настаивать - настаивал: 
    я разглядываю (1 л. ед.ч. н.в.) - разглядывать - разглядывал; 
    я опаздываю (1 л. ед.ч. н.в.) - опаздывать - опаздывал.

    Причастие как особая форма глагола

    какой? какая? какое? какие?

    Признаки прилагательного Признаки глагола
    • обозначает признак предмета
    • изменяется по родам, числам, падежам, согласуясь с определяемым существительным
    • переходность и непереходность действия
    • совершенный и несовершенный вид
    • настоящее и прошедшее время

    Склонение причастий
     

      окончания прилагательных окончания причастий
    И.п. хороший мальчик читающий мальчик
    Р.п. хорошего мальчика читающего мальчика
    Д.п. хорошему мальчику читающему мальчику
    В.п. хорошего мальчика читающего мальчика
    Т.п. хорошим мальчиком читающим мальчиком
    П.п. (о) хорошем мальчике (о) читающем мальчике

    Действительные и страдательные причастия

    Действительные причастия настоящего времени
     

    основа глагола н.вр. несов. вида +  -ущ- (-ющ-) I спр.
    -ащ- (-ящ-) II спр.
    плакать (I спр.) -> плачут + -ущ- -> плачущий
    неоп. ф. глаг. н. вр. несов. вида
    любить (I спр.) -> любят + -ящ- -> любящий
    неоп. ф. глаг. н. вр. несов. вида

    Действительные причастия прошедшего времени
     

    основа глагола неоп. ф. +  -вш- (от глаголов с основой на гласный)
    -ш- (от глаголов с основой на согласный, на -ти и на -чь, чередующийся  с г, к)
    выдержать +  -вш-  -> выдержавший
    увидеть увидевший
    нести +  -ш-  -> несший
    увлечь увлекший

    Страдательные причастия настоящего времени
     

    основа глагола н.вр. несов. вида +  -ем- I спр.
    -им- II спр.
    читать (I спр.) -> читает + -ем- -> любящий
    неоп. ф. глаг.
    любить -> любит + -им- -> любимый
    неоп. ф. глаг.

     Исключение: движимый (от старого глагола движити)

    Страдательные причастия прошедшего времени
     

    основа глагола неопр. ф. +  -анн-, -янн- (от глаголов на -ать-, -ять-)
    -енн- (он глаголов на -еть, -ить, -ти, чь)
    -т-
    указать + -анн- -> указанный
    затеять + -янн- -> затеянный
    видеть + -енн- -> виденный
    изранить + -енн- -> израненный
    вывезти + -енн- -> вывезенный
    унять + -т- -> унятый

    Причастный оборот
     

    полное причастие  +  зависимое слово

    Книга, написанная известным писателем, вышла из печати.
    Написанная известным писателем книга вышла из печати.

    НЕ с причастиями
     

    слитно раздельно
    1. Без НЕ не употребляется:

        ненавидимый 
        негодующий

    2. С полными причастиями без зависимых слов и противопоставления:

        непрочитанная книга

    3. Со словами совершенно, очень, крайне, чрезвычайно, совсем (= очень):

        совсем непродуманное решение
    1. С краткими причастиями:

        работа не закончена

    2. С полными причастиями при наличии зависимых слов или противопоставления:

        не прочитанная мною книга 
        не прочитанная, а лишь просмотренная книга

    3. С усиливающими отрицание мест., нареч.:

        ничем не оправданный поступок

    -Н-, -НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных
     

    -Н- -НН-
    1. Если нет приставок (кроме не-), суффикса -ова- (-ева-) и пояснит. слов::

        крашеный пол 
        раненый боец

      Исключения: 

        медленный
        желанный, 
        священный, 
        неслыханный, 
        нежданный и др.

    2. В кратких страд. причастиях:

        боец ранен 
        диктант написан
    1. При наличии приставок (кроме не-):

        накрашенная 
        пораненный 
        сломанный

      Исключения: 

        смышленый
        посаженый, 
        названый

    2. При наличии пояснительных слов:

        крашенный ими пол 
        раненный пулей боец

    3. В словах на -ованный (-еванный):

        маринованный 
        арестованный

      Исключения: 

        жеваный, 
        кованый

    4. Образованные от глаголов соверш. вида:

        купленный 
        решенный

    Гласные перед -Н-, -НН- в причастиях и отглагольных прилагательных
     

    а, я -анн- (-янн-) в глаголах на -ать, -ять задержать - задержанный
    е -енн- в глаголах на -ить, -еть просмотреть - просмотренный 
    купить - купленный

    Деепричастие как особая форма глагола
     

    Что делая? Что сделав?
    Признаки глагола Признаки наречия
    1. Совершенный и несовершенный вид.
    2. Переходность и непереходность действия.
    3. Управляет зависимыми словами.
    1. Не изменяется (не склоняется, не спрягается).
    2. Не согласуется, не управляется.
    3. В предложении бывает обстоятельством.
    НЕ с деепричастиями
    Слитно Раздельно
    Без НЕ не употребляется: 
    ненавидя 
    негодуя    		 В остальных случаях: 
    не спеша

    Деепричастный оборот
     

    Деепричастие  +  Зависимое слово

    Пропев до конца песню, раненые начали петь ее сначала.
    Голубь, увидя детей, взлетел вверх.
    Он что-то писал, наклонив голову.

    Деепричастия несовершенного вида
     

    Что делая?
    Основа глагола н.вр. несов. вида  +  -а (-я)
    сверкают - сверкая 
    гремят - гремя 
    стучат - стуча

    Деепричастия несов. вида не образуются от глаголов:

    1. с основой, состоящей из одних согласных:

        шьют, льют, жмут, ткут;

    2. с основой на г, к:

        бегут, текут;

    3. с основой настоящего времени на шипящий и с основой неопр. формы на з, с, ст, х:

        мажут - мажут.

    Деепричастия совершенного вида
     

    Что сделав?
    основа неопр. ф. глагола совершенного вида  +  -в (-вши), 
    -ши, 
    -а (-я)
    прогулять  +   ->  прогуляв
    получить получив
    возвратиться -вш возвратившись
    истечь -ши истекши
    промокнуть промокнув
    -ши промокши
    увидят увидя

    Наречие
     

    Вопросы, на которые отвечают наречия Значение наречий Примеры
    Как? Каким образом? образа действия Быстро, медленно, прочно, хорошо, по-хорошему, вслух, наизусть, пешком, никак, ...
    Когда? С каких пор? До каких пор? Как долго? времени Сегодня, завтра, утром, скоро, теперь, давным-давно, зимой, ...
    Где? Куда? Откуда? места Вверху, внизу, справа, слева, везде, издали, вблизи, позади, ...
    Почему? Отчего? причины Сгоряча, сослепу, со зла, спроста, поневоле, потому, поэтому.
    Зачем? С какой целью? Для чего? цели Нарочно, назло, незачем, затем, зачем.
    Сколько? Во сколько? Насколько? В какой степени? В какой мере? меры и степени Очень, вдоволь, весьма, слишком, досыта, вполне, едва-едва, почти, дважды, ...

    Степени сравнения наречий
     

    Сравнительная степень
    простая составная
    -ее (-ей), -е, -ше наречие + более/менее
    интересно -> интереснее 
    чисто -> чище 
    хорошо -> лучше    		 более интересно 
    менее интересно
    Превосходная степень
    Сравнительная степень  +  местоимение "всех"

    Правописание гласных на конце наречий
     

    О-Е после шипящих в суффиксах наречий
    О под ударением Е без ударения
    горячо, свежо неуклюже, вызывающе 
    Исключение: еще
    -о- - -е- на конце наречий
    -о- после тверд. согл. -е- после мягк. согл.
    долго искренне
    о - а (-я) на конце наречий
    а - я с приставками из-, до-, -с о с приставками в-, на-, за-
    изредка, досуха, слева влево, направо, заново

    Ь на конце наречий
    После шипящих на конце наречий пишется ь:
    прочь, вскачь, невмочь, наотмашь.
    Исключения: уж, замуж, невтерпеж.

    -Н-, -НН- в наречиях на -О (-Е)
     

    Н от прилаг. с Н НН от прилаг. с НН
    чудесный -> чудесно 
    беспечный -> беспечно    		 рассеянный -> рассеянно 
    испуганное -> испуганно

    НЕ и НИ в наречиях
     

    НЕ- под ударением НИ без ударения
    некогда 
    негде 
    некуда 
    неоткуда 
    незачем    		 никогда 
    нигде 
    никуда 
    ниоткуда 
    никак 
    ничуть 
    нисколько

    Правописание наречий через дефис

    Слитное написание наречий

    Раздельное написание наречий

    Служебные части речи

    1. Не изменяются.
    2. Не имеют самостоятельного лексического значения.
    3. Не являются членами предложения.

    Правописание предлогов
     

    через дефис из-за 
    из-под 
    по-над 
    по-под
    слитно ввиду (= по причине) 
    вследствие (= из-за) 
    наподобие, вроде (= подобно) 
    насчет (= о) 
    вместо 
    внутри 
    вслед 
    навстречу 
    сверх 
    несмотря (на)
    раздельно
    в деле в силу
    в области в смысле
    в отношении по мере
    в меру по поводу
    в течение по причине
    в продолжение в виде
    в отличие за исключением
    в заключение за счет
    в связи в целях

     
    запомнить в течение, в заключение, вследствие

    Союзы


    Правописание союзов
     

    слитно раздельно
    чтобы (= для того чтобы) 
    тоже, также (= и) 
    оттого 
    потому 
    почему 
    итак (= следовательно) 
    зато (= но) 
    причем 
    притом 
    поэтому 
    зачем 
    затем 
    НО: итак и сяк, и так далее    		 пока что 
    почти что 
    при этом 
    как будто 
    тогда как 
    так что 
    не то - не то 
    то есть 
    оттого что 
    потому что 
    однако же

    Разряды частиц

    Правописание частиц

    Словосочетание
     

    главное слово

     + 

    		 зависимое слова
      - вопрос ->  

    Связь слов в словосочетании
     

    согласование
    зависимое + главное 
     


    род, число, падеж

    какая?

    главная    улица
    ж.р., ед.ч., И.п. = ж.р., ед.ч., И.п
    управление
    зависимое + главное 
     

    падеж

    что?

    читать     письмо

    (В.п.) 
    примыкание
    зависимое + главное 
    (наречие, 
    инфинитив, 
    деепричастие) 
     

    смысл

    как?
     


    тихо   шептать
    что?
     


    предложить войти
    как?
     


    говорить улыбаясь

    Типы предложений

    Виды сказуемого

    Тире между подлежащим и сказуемым


    Второстепенные члены предложения

    Виды обстоятельств
     

    Виды обстоятельств Вопросы Примеры
    Места где? куда? откуда? докуда? появились вдали 
    проводил до станции
    Времени когда? с каких пор? до каких пор? приехали накануне 
    остался до утра
    Причины почему? отчего? задержался из-за непогоды
    Цели зачем? для чего? сделать назло
    Образа действия как? каким образом? приплыли быстро
    Меры сколько раз? как много? как долго? звонил дважды
    Степени в какой мере? в какой степени? весьма удивлен
    Условия при каком условии? при желании научитесь
    Уступки вопреки чему? вопреки желанию не успел

    Типы односоставных предложений

    Особенности однородных членов предложения

    Сосны, березы, лиственницы обступали поляну.

    1. Отвечают на один общий для них вопрос:

        что?

    2. Одинаковые члены предложения (одноименные члены):

        подлежащее

    3. Относятся к одному и тому же члену предложения:

        обступали

    4. Равноправны друг к другу и связаны между собой сочинительной связью:

        сосны (и)
        березы (и)
        лиственницы

    Знаки препинания в предложениях с однородными членами
     

    Запятая 
    ставится
    1. Два и более однород. чл. без союзов:

        (), (), () 
        Звуки росли, крепли, ширились.

    2. Однород. члены с повторяющимися союзами и-и, ни-ни, да-да, или-или, либо-либо, то-то,. не то-не то:

        и (), и () 
        И берег, и море молчали. 
        Не то север, не то восток.

    3. Между однород. чл. с союзами а, но, да (=но):

        (), но () 
        Он проворчал, но согласился.
    Запятая не 
    ставится
    1. Однородные члены с одним союзом и, или, либо, да (=и):

        () и () 
        Красные и синие цветы.

    2. Внутри группы однордн. чл., соединенных попарно:

        {() и ()}, {() и ()} 
        Мы собирали травы и ягоды, грибы и орехи.

    3. В цельных выражениях:

        и то и се 
        ни то ни се 
        ни свет ни заря 
        и так и сяк 
        и туда и сюда 
        ни рыба ни мясо 
        ни жив ни мертв

    Обобщающие слова при однородных членах предложения


    Основные группы вводных слов

    Запомнить:
    Вводные слова не являются членами предложения, на письме выделяются запятыми.

    Основные виды сложных предложений

    Знаки препинания в сложносочиненном предложении

    Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

    Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными

    Знаки препинания перед союзом КАК

    Двоеточие в бессоюзном сложном предложении

    Тире в бессоюзном сложном предложении

    Прямая речь и слова автора
     

    Прямая речь после слов автора
    А: "П". Мальчик сказал: "Я приду сегодня вечером".
    А: "П?" Он спросил: "Что ты делаешь?"
    А: "П!" Он возмутился: "Что ты делаешь!"
    Прямая речь перед словами автора
    "П", -а "Я приду сегодня вечером", - сказал мальчик.
    "П?" -а "Что ты делаешь?" - спросил он.
    "П!" -а "Что ты делаешь!" - возмутился он.
    Прямая речь прерывается словами автора
    "П, -а, - п". "Плыви вперед, - сказал он, - я за тобой последую".
    "П, -а. - П". "Я приду завтра вечером, - сказал он. - Принесу тебе книгу".
    "П!(?) -а. - П". "Какой чудесный человек, не правда ли? - воскликнула Саша. - Я не видела его грустным".
    Прямая речь стоит внутри авторских слов
    А: "П", -а. Он сказал: " Я очень устал", - и сразу же замолчал.
    А: "П!(?)" -а. Раздался чей-то голос: "К вам можно?" - и кто-то вошел в комнату.
    А: "П..." -а. Сергей говорит: "Ветру бы теперь дунуть..." - и отвернулся.

    • Основные правила грамматики русского языка.