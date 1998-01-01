Основные правила грамматики русского языка
Содержание:
Источник: Орфографический словарь для школьников с грамматическим приложением. - М.: "Лист", 1998.
О-А в безударных корнях -лаг- - -лож-
|О (перед ж)
|-лож-
|положить
предложить
изложить
|А (перед г)
|-лаг-
|полагать
прилагательное
|Исключение:
|полог
О-А в безударных корнях -раст- - -ращ- - -рос-
|А (перед СТ, Щ)
|-раст- - -ращ-
|возраст
растить
выращивать
приращение
|О (перед остальными)
|-рос-
|заросли
вырос
|Исключения:
|росток, ростовщик, Ростов, отрасль, Ростислав
О - А в безударных корнях -кос- - -кас-
|А перед суффиксом -а-
|касаться
прикасаться
касательная
|О перед -сн-
|прикоснуться
прикосновение
Правописание корней -гар- - -гор-, -зар- - -зор-, -клан- - -клон-, -твар-
- -твор-
|Под ударением
|Без ударения
|-гар-
|загар
огарок
|-гор-
|загорел
горелый
|-зар- - -зор-
|зарево
зорька
|-зар-
|зарница
озарение
|-клан- - -клон-
|кланяться
поклон
|-клон-
|наклонять
склонение
|-твар- - -твор-
|тварь
творчество
|-твор-
|творить
И - Е в корнях с чередованием
|И перед суффиксом -а-
|Е в остальных случаях
|-бир(а)-
|собирать
|-бер-
|соберет
|-дир(а)-
|обдирать
|-дер-
|обдерет
|-мир(а)-
|замирать
|-мер-
|замереть
|-тир(а)-
|обтирать
|-тер-
|обтереть
|-пир(а)-
|запирать
|-пер-
|запереть
|-жиг(а)-
|выжигать
|-жег-
|выжег
|-стил(а)-
|расстилать
|-стел-
|расстелить
|-блист(а)-
|блистать
|-блест-
|блестеть
|-чит(а)-
|вычитать
|-чет-
|вычет
|Но: сочетать, сочетание
О - А в безударных корнях -мок- (-моч-) - -мак-, -равн- - -ровн-
|-мок- (-моч-)
|в словах со значением "пропускать жидкость; терять свои качества, находясь долгое время в воде"
|непромокаемый
вымокнуть
|-мак-
|"погружать в жидкость"
|макать сухарь в чай
|-равн-
|"равный, наравне, одинаковый"
|подравнять - сделать равным
уравнение
|-ровн-
|"прямой, гладкий, ровный"
|заровнять
|Исключения:
|равнина, ровесник, поровну, уровень, равняйсь
О - Е (Ё) в корнях после шипящих
|Ё (под ударением)
|шёлк - шелка
зачёт - вычет
щёголь - щеголять
шёпот - шептать
|О (без ударения) в заимствованных словах
|жокей, жолнер, жонглёр, шовинизм, шоколад, шоссе, шофёр, Шотландия
|Исключения:
|крыжовник, изжога, шорох, зажор, жом, трущоба, трещотка, шов, шомпол
И - Ы после Ц
|Ы
|
|И
|
О - Е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях существительных и
прилагательных
|О (под ударением)
|Е (без ударения)
|суффикс
|речонка
бережок
камышовый
кумачовый
облицовка
|реченька
кусочек
ключевой
плюшевый
ситцевый
|окончание
|плечом
Кузьмичом
большому
деревцо
|зрелищем
Наташей
большему
деревце
Приставки на ...з - ...с
|...з- (перед гласными и звонкими согласными)
|...с- (перед глухими согласными)
|бездомный
возглавить
изгнать
|бесконечный
воспеть
истратить
|
Приставки пре- и при-
|пре-
в значении
"очень", "весьма", "через", "по-иному"
(близка к пере-)
|при-
в значении
близости, присоединения, приближения,
неполного действия, доведения действия до конца,
сопутствующего действия
|пребольшой (очень)
преувеличивать
преступать (пере...)
превращать
преображать
|приморский
приделать
пригибать
приоткрыть
придумать
припевать
Запомнить:
|прибаутка
|примитивный
|пребывать
|прельстить
|прибывать
|принцесса
|превзойти
|прелюдия
|привидение
|приоритет
|преграда
|препираться
|привилегия
|приохотить
|предание
|преподнести
|призвание
|притворщица
|преемник
|препятствие
|прилежание
|притон
|президент
|преставиться
|присмиреть
|приурочить
|презирать
|претворять
|присутствие
|причудливый
|прекословить
|претензия
Гласные Ы и И после приставок
|
Ы
|
И
|
|
Запомнить:
|взирать
|изымать
|отнимать
|подымать
|поднимать
|отымать
|снимать
Падежи и падежные окончания имен существительных
|Падеж
|
Склонение
|
I
|
II
|
III
|Именительный
|кто? что?
|-а, -я
|[], -о, -е
|[]
|Родительный
|кого? чего?
|-ы, -и
|-а, -я
|-и
|Дательный
|кому? чему?
|-е
|-у, -ю
|-и
|Винительный
|кого? что?
|-у, -ю
|-о, -е
|[]
|Творительный
|кем? чем?
|-ой (-ою),
-ей (-ею)
|-ом, -ем
|-ью
|Предложный
|(о) ком? (о) чем?
|-е
|-е
|-и
Особенности склонения существительных на -ия, -ий, -ие
|-ия
|-ий
|-ие
|Р.п.
|-и
|-я
|-я
|лекции
планетария
состязания
|Д.п.
|-и
|-ю
|-ю
|лекции
планетарию
состязанию
|Т.п.
|-ей
|-ем
|-ем
|лекцией
планетарием
состязанием
|П.п
|-и
|-и
|-и
|(о) лекции
(о) планетарии
(о) состязании
Разносклоняемые существительные на -мя
|бремя,
|время,
|вымя,
|знамя,
|имя,
|пламя,
|племя,
|семя,
|стремя,
|темя,
а также путь
|Р.п.
|-и
|племени
пути
|Д.п.
|-и
|племени
пути
|Т.п.
|-ем (-ём)
|племенем
путем
|П.п.
|-и
|(о) племени
(о) пути
Суффиксы существительных
Суффиксы -ик-, -ек-
Если при склонении существительного
дружочка - дружочек
орешка - орешек
шалашика - шалашик
мальчика - мальчик
Суффиксы -ец-, -иц-
|
сущ. муж. р.
|
сущ. жен. р.
|
сущ. ср. р.
|ударение падает на окончание
-ец-
|ударение предшествует суффиксу
-иц-
|морозец - морозца
|книжица - книжицы
|
письмецо
|
креслице
Суффиксы -ичк-, -ечк-
|
-ичк-
|
-ечк-
|сущ. жен. р., обр. от основ на -иц-
|остальные случаи + сущ. на -мя
|лестница - лестничка
умница - умничка
|утро - утречко
время - времечко
Суффиксы -чик-, -щик-
|-чик-
|-щик-
|после д, т, з, с, ж
|остальные случаи
|вкладчик
буфетчик
возчик
подписчик
перебежчик
|дрессировщик
каменщик
фонарщик
НЕ с существительными
|
слитно
|
раздельно
|
|
Запомнить:
|небрежность
|невежа
|невеличка
|неверие
|невзгода
|невольник
|негодник
|недовес
|недоделка
|недоросль
|недотепа
|недруг
|незнайка
|неистовство
|нелепица
|ненастье
|неряха
|неурядица
|нехватка
НЕ с прилагательными
|
слитно
|
раздельно
|
|
Суффиксы прилагательных
Суффиксы -ив-, -ев-
|-ив- под ударением
|-ев- без ударения
|красивый
игривый
|дождевой
сиреневый
|Исключения:
|милостивый, юродивый
Суффиксы -оньк-, -еньк-
|-оньк- после г,к,х
|-еньк- в остальных случаях
|высоконький
легонький
сухонький
|зелененький
дешевенький
тепленький
Суффиксы -к-, -ск-
|
-к-
|
-ск-
|
|
-Н-, -НН- в суффиксах прилагательных
|
-Н-
|правило
|пример
|Прил., не образованные от др. частей речи
|юный
синий
рьяный
|Прил. с суффиксами -ан-, -ян-, -ин-
|кожаный
серебряный
глиняный
куриный
|Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный
|Прил., обр. от бесприставочных глаголов несов. в. с суфф. -н-, -ен- и не имеющ. завис. слов
|груженые вагоны
вязаная кофта
жареные караси
|Исключения: желанный, священный, негаданный, данный, неслыханный
|
-НН-
|Прил., образованные от сущ. с основой на -н с помощью суффикса -н-
|лимонный (лимон+н)
машинный (машина+н)
|Прил. с суффиксами -енн-, -онн-
|клюквенный
революционный
|Исключение: ветреный
|При наличии приставок
|безветренный
подветренный
В кратких прилагательных -Н-, -НН- пишутся в соответствии с полной формой
Травы зелены (зеленый).
Дорога длинна (длинный).
Соединительные гласные О, Е в сложных словах
|О (после твердых основ)
|Е (после основ на мягкий согласный, на шипящий и ц)
|звероловство
сороконожка
кровообращение
|жизнеописание
овощехранилище
овцеводство
Правописание сложных существительных
|авто-
|радио-
|био-
|авиа-
|фото-
|зоо-
|аэро-
|метео-
|агро-
|вело-
|стререо-
|нео-
|моно-
|электро-
|микро-
|кино-
|гидро-
|макро-
Окончания имен прилагательных
О книге (какой? -ой, -ей) интересной.
К дереву (какому? -ому, -ему) высокому.
Кустарник (какой? -ой, -ый, -ий) колючий.
Правописание сложных прилагательных
|слитно
|
|раздельно
|
Имя числительное
сколько?
пять
десять
какой?
пятый
десятый
три
девять
второй
пятьдесят
семьдесят
двухсотый
двадцать пять
тридцать седьмой
пятьдесят первый
Склонение количественных числительных
|5-20, 30
|40, 90, 100
|50-80, 200-900 (скл. обе части)
|И.п.
|пять
|сорок, сто
|триста шестьдесят
|Р.п.
|пяти
|сорока, ста
|трехсот шестидесяти
|Д.п.
|пяти
|сорока, ста
|тремстам шестидесяти
|В.п.
|пять
|сорок, сто
|триста шестьдесят
|Т.п.
|пятью
|сорока, ста
|тремястами шестьюдесятью
|П.п.
|(о) пяти
|(о) сорока, ста
|(о) трехстах шестидесяти
Склонение составных количественных числительных
У составных числительных, обозначающих целые числа, склоняются все слова, из
которых они состоят.
|И.п.
|Девятьсот шестьдесят пять
|Р.п.
|Девятисот шестидесяти пяти
|Д.п.
|Девятистам шестидесяти пяти
|В.п.
|Девятьсот шестьдесят пять
|Т.п.
|Девятьюстами шестьюдесятью пятью
|П.п.
|(о) Девятистах шестидесяти пяти
Склонение дробных числительных
3 - числитель: количественное числительное
-
5 - знаменатель: порядковое числительное
При склонении дробных числительных изменяются обе части: числитель склоняется
как целое число, а знаменатель - как прилагательное во множественном числе.
|И.п.
|три седьмых
|Р.п.
|трех седьмых
|Д.п.
|трем седьмым
|В.п.
|три седьмых
|Т.п.
|тремя седьмыми
|П.п.
|(о) трех седьмых
Склонение собирательных числительных оба-обе
|муж., ср. р.
|жен. р.
|И.п.
|оба
|обе
|Р.д.
|обоих
|обеих
|Д.п.
|обоим
|обеим
|В.п.
|оба
|обе
|Т.п.
|обоим
|обеими
|П.п.
|(об) обоих
|(об) обеих
|основа обо- (обоих игроков)
|основа обе- (обеим командам)
Склонение числительных полтора, полтораста
|И.п.
|Р.п.
|Д.п.
|В.п.
|Т.п.
|П.п.
|полтора
|муж., ср. р.
|полтора
|полутора
|полутора
|полтора
|полутора
|полутора
|жен. р.
|полторы
|полторы
|полтораста
|полтораста
|полутораста
|полутораста
|полтораста
|полутораста
|полутораста
Ь на конце и в середине числительных
|Ь - показатель мягкости на конце слова
|Ь - показатель мягкости в середине слова
|5-20, 30
пять, четырнадцать, двадцать, тридцать
|50-80, 500-900 в именит. и винит. падежах
семьдесят, шестьсот, девятьсот
Запомнить:
Местоимения
я, ты, он, она, оно, мы, вы, они.
себя
кто? что? какой? чей? который? сколько?
кто, что, какой, чей, который, сколько, каков.
никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, несколько.
мой, твой, ваш, наш, свой, его, ее, их.
тот, этот, такой, таков, столько, сей (устар.).
весь, всякий, каждый, сам, любой, иной.
некто, нечто, некоторый, кое-кто, какой-нибудь...
Правописание неопределенных местоимений
|слитно: не + местоимение
|через дефис: прист. кое-, суфф. -то, -либо, -нибудь
|некто, нечто, некоторый, несколько
|кое-кто, кое-что, кто-то, кто-либо, кто-нибудь, какой-нибудь
НЕ-, НИ- в отрицательных местоимениях
некто
нечего
некуда
некому
незачем
никто
ничего
никуда
никому
никак
некем
никого
нечем
ничто
не с кем
ни у кого
не о чем
ни за что
Спряжение глаголов
Спряжение глаголов определяется по неопределенной форме.
|II спр.
|I спр.
|все глаголы на -ить (кроме 3 исключений)
|глаголы брить, стелить, зиждиться
|7 глаголов на -еть: смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, обидеть, вертеть, зависеть
|все глаголы на -еть (кроме 7 исключений)
|4 глагола на -ать: гнать, держать, слышать, дышать
|все глаголы на -ать (кроме 4 исключений)
|все остальные глаголы на -оть, -уть, -ть и др.
Спряжение глаголов настоящего времени
|Лицо
|I спр.
|II спр.
|Ед. ч.
|Мн. ч.
|Ед. ч.
|Мн. ч.
|1-е
|-у (-ю)
|-ем
|-у (-ю)
|-им
|2-е
|-ешь
|-ете
|-ишь
|-ите
|3-е
|-ет
|-ут (-ют)
|-ит
|-ат (-ят)
Особенности спряжения некоторых глаголов:
Употребление Ь в глагольных формах
Буква Ь пишется:
мыть - мыться
беречь - беречься
радуешь - радуешься
взвесь - взвесьте
учись
вернись
скрылись
Гласные в безударных суффиксах глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-)
|-ова- (-ева-),
если в 1-м л. ед.ч. наст. или буд. вр. -ую (-юю)
|-ыва- (-ива-),
если в 1-м л. ед.ч. наст. или буд. вр. -ываю (-иваю)
|(я) беседую (1 л. ед.ч. н.в.) - беседовать - беседовал;
(я )потчую (1 л. ед.ч. н.в.) - потчевать - потчевал;
(я) воюю (1 л. ед.ч. н.в.) - воевать - воевал;
|я настаиваю (1 л. ед.ч. н.в.) - настаивать - настаивал:
я разглядываю (1 л. ед.ч. н.в.) - разглядывать - разглядывал;
я опаздываю (1 л. ед.ч. н.в.) - опаздывать - опаздывал.
Причастие как особая форма глагола
какой? какая? какое? какие?
|Признаки прилагательного
|Признаки глагола
|
|
Склонение причастий
|окончания прилагательных
|окончания причастий
|И.п.
|хороший мальчик
|читающий мальчик
|Р.п.
|хорошего мальчика
|читающего мальчика
|Д.п.
|хорошему мальчику
|читающему мальчику
|В.п.
|хорошего мальчика
|читающего мальчика
|Т.п.
|хорошим мальчиком
|читающим мальчиком
|П.п.
|(о) хорошем мальчике
|(о) читающем мальчике
Действительные и страдательные причастия
Солнце, нагревающее землю.
Земля, нагреваемая солнцем.
Действительные причастия настоящего времени
|основа глагола н.вр. несов. вида +
|-ущ- (-ющ-) I спр.
|-ащ- (-ящ-) II спр.
|плакать (I спр.)
|->
|плачут + -ущ-
|->
|плачущий
|неоп. ф. глаг.
|н. вр. несов. вида
|любить (I спр.)
|->
|любят + -ящ-
|->
|любящий
|неоп. ф. глаг.
|н. вр. несов. вида
Действительные причастия прошедшего времени
|основа глагола неоп. ф. +
|-вш- (от глаголов с основой на гласный)
|-ш- (от глаголов с основой на согласный, на -ти и на -чь, чередующийся с г, к)
|выдержать
|+ -вш- ->
|выдержавший
|увидеть
|увидевший
|нести
|+ -ш- ->
|несший
|увлечь
|увлекший
Страдательные причастия настоящего времени
|основа глагола н.вр. несов. вида +
|-ем- I спр.
|-им- II спр.
|читать (I спр.)
|->
|читает + -ем-
|->
|любящий
|неоп. ф. глаг.
|любить
|->
|любит + -им-
|->
|любимый
|неоп. ф. глаг.
Исключение: движимый (от старого глагола движити)
Страдательные причастия прошедшего времени
|основа глагола неопр. ф. +
|-анн-, -янн- (от глаголов на -ать-, -ять-)
|-енн- (он глаголов на -еть, -ить, -ти, чь)
|-т-
|указать
|+ -анн- ->
|указанный
|затеять
|+ -янн- ->
|затеянный
|видеть
|+ -енн- ->
|виденный
|изранить
|+ -енн- ->
|израненный
|вывезти
|+ -енн- ->
|вывезенный
|унять
|+ -т- ->
|унятый
Причастный оборот
|полное причастие
|+
|зависимое слово
Книга, написанная известным писателем, вышла из печати.
Написанная известным писателем книга вышла из печати.
НЕ с причастиями
|слитно
|раздельно
|
|
-Н-, -НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных
|-Н-
|-НН-
|
|
Гласные перед -Н-, -НН- в причастиях и отглагольных прилагательных
|а, я
|-анн- (-янн-) в глаголах на -ать, -ять
|задержать - задержанный
|е
|-енн- в глаголах на -ить, -еть
|просмотреть - просмотренный
купить - купленный
Деепричастие как особая форма глагола
|Что делая? Что сделав?
|Признаки глагола
|Признаки наречия
|
|
|НЕ с деепричастиями
|Слитно
|Раздельно
|Без НЕ не употребляется:
ненавидя
негодуя
|В остальных случаях:
не спеша
Деепричастный оборот
|Деепричастие
|+
|Зависимое слово
Пропев до конца песню, раненые начали петь ее сначала.
Голубь, увидя детей, взлетел вверх.
Он что-то писал, наклонив голову.
Деепричастия несовершенного вида
|Что делая?
|Основа глагола н.вр. несов. вида
|+
|-а (-я)
|сверкают - сверкая
гремят - гремя
стучат - стуча
Деепричастия несов. вида не образуются от глаголов:
шьют, льют, жмут, ткут;
бегут, текут;
мажут - мажут.
Деепричастия совершенного вида
|Что сделав?
|основа неопр. ф. глагола совершенного вида
|+
|-в (-вши),
-ши,
-а (-я)
|прогулять
|+
|-в
|->
|прогуляв
|получить
|-в
|получив
|возвратиться
|-вш
|возвратившись
|истечь
|-ши
|истекши
|промокнуть
|-в
|промокнув
|-ши
|промокши
|увидят
|-я
|увидя
Наречие
|Вопросы, на которые отвечают наречия
|Значение наречий
|Примеры
|Как? Каким образом?
|образа действия
|Быстро, медленно, прочно, хорошо, по-хорошему, вслух, наизусть, пешком, никак, ...
|Когда? С каких пор? До каких пор? Как долго?
|времени
|Сегодня, завтра, утром, скоро, теперь, давным-давно, зимой, ...
|Где? Куда? Откуда?
|места
|Вверху, внизу, справа, слева, везде, издали, вблизи, позади, ...
|Почему? Отчего?
|причины
|Сгоряча, сослепу, со зла, спроста, поневоле, потому, поэтому.
|Зачем? С какой целью? Для чего?
|цели
|Нарочно, назло, незачем, затем, зачем.
|Сколько? Во сколько? Насколько? В какой степени? В какой мере?
|меры и степени
|Очень, вдоволь, весьма, слишком, досыта, вполне, едва-едва, почти, дважды, ...
Степени сравнения наречий
|Сравнительная степень
|простая
|составная
|-ее (-ей), -е, -ше
|наречие + более/менее
|интересно -> интереснее
чисто -> чище
хорошо -> лучше
|более интересно
менее интересно
|Превосходная степень
|Сравнительная степень
|+
|местоимение "всех"
Правописание гласных на конце наречий
|О-Е после шипящих в суффиксах наречий
|О под ударением
|Е без ударения
|горячо, свежо
|неуклюже, вызывающе
Исключение: еще
|-о- - -е- на конце наречий
|-о- после тверд. согл.
|-е- после мягк. согл.
|долго
|искренне
|о - а (-я) на конце наречий
|а - я с приставками из-, до-, -с
|о с приставками в-, на-, за-
|изредка, досуха, слева
|влево, направо, заново
Ь на конце наречий
После шипящих на конце наречий пишется ь:
прочь, вскачь, невмочь, наотмашь.
Исключения: уж, замуж, невтерпеж.
-Н-, -НН- в наречиях на -О (-Е)
|Н от прилаг. с Н
|НН от прилаг. с НН
|чудесный -> чудесно
беспечный -> беспечно
|рассеянный -> рассеянно
испуганное -> испуганно
НЕ и НИ в наречиях
|НЕ- под ударением
|НИ без ударения
|некогда
негде
некуда
неоткуда
незачем
|никогда
нигде
никуда
ниоткуда
никак
ничуть
нисколько
Правописание наречий через дефис
по-другому
по-моему
по-английски
по-волчьи
Исключения:
потому, поэтому, почему, посему.
во-первых
во-вторых
в-третьих
что-то
где-либо
как-нибудь
кое-кто
еле-еле
точь-в-точь
чуть-чуть
как-никак
подобру-поздорову
Слитное написание наречий
запросто
навсегда
послезавтра
извне
надвое
вдвое
втроем
НО:
по двое, по трое
вничью
впрочем
зачастую
досуха
набело
вброд
исподтишка
Раздельное написание наречий
на корточки (на корточках)
за границу (за границей)
НО:
наизнанку (с изнанки)
поодиночке (в одиночку)
наспех (не к спеху)
в меру (в полную меру)
на скаку (на полном скаку)
до смерти (до самой смерти)
в обнимку
в упор
в ударе
но днях
на радостях
в потемках
в пух и прах
Служебные части речи
без, в, до, для, за, из, к, на, над, о, об, от, по, под, перед, при,
про, с, у, через:
из-за, из-под, ...
вблизи, внутри, вокруг, около, ...
вследствие, в течение, путем, в продолжение, ...
благодаря, включая, исключая, спустя, начиная (с), ...
Правописание предлогов
|через дефис
|из-за
из-под
по-над
по-под
|слитно
|ввиду (= по причине)
вследствие (= из-за)
наподобие, вроде (= подобно)
насчет (= о)
вместо
внутри
вслед
навстречу
сверх
несмотря (на)
|раздельно
|
|запомнить
|в течение, в заключение, вследствие
Союзы
и, да (= и), не только ... но и, также, тоже, и ... и, ни ... ни, как ... так и
а, да (= но), но, зато, однако, однако же, все же
или, или ... или, либо, либо ... либо, то ... то, то ли ... то ли, не то ... не то
что, чтобы, как, ...
когда, лишь, едва, ...
чтобы, дабы, с тем чтобы, ...
если, если бы, коли, ...
хотя, хоть, пускай, ...
как, как будто, словно
так как, так что, ...
так что
Правописание союзов
|слитно
|раздельно
|чтобы (= для того чтобы)
тоже, также (= и)
оттого
потому
почему
итак (= следовательно)
зато (= но)
причем
притом
поэтому
зачем
затем
НО: итак и сяк, и так далее
|пока что
почти что
при этом
как будто
тогда как
так что
не то - не то
то есть
оттого что
потому что
однако же
Разряды частиц
ли, неужели, разве;
как, что за;
только, лишь;
вот, вон;
ни, ведь, все-таки, даже, же;
именно, как раз.
бы (для образования условного наклонения):
пусть, пускай, да, давай, -ка (для образования повелит. наклонения):
бывало, было (для образования особых форм прошедшего времени).
не
ни
Правописание частиц
-то,
-либо,
-нибудь,
-ка,
-тка,
-с,
-де,
кое- (кой-),
-таки (после наречий, глаголов и со словами все-таки, так-таки)
же (ж)
бы (б)
ли (ль)
будто
дескать
как будто
почто что
после кое- следует предлог (кое с кем)
ведь
мол
точно так же, то же самое, тот же, тотчас же, все так же, к тому же, то-то-ж.
Словосочетание
|главное слово
|
+
|зависимое слова
|- вопрос ->
Связь слов в словосочетании
|согласование
|зависимое + главное
|
какая?
главная улица
|управление
|зависимое + главное
падеж
|
что?
читать письмо
(В.п.)
|примыкание
|зависимое + главное
(наречие,
инфинитив,
деепричастие)
смысл
|
как?
Типы предложений
повествовательные
вопросительные
побудительные
распространенные
нераспространенные
простые
сложные
двусоставные
односоставные
восклицательные
невосклицательные
утвердительные
отрицательные
Виды сказуемого
В синем небе звезды блещут.
вышел из себя
бьет баклуши
пришел в негодование
Владимир начинал сильно беспокоиться.
Погода была хорошая.
Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок.
Тире между подлежащим и сказуемым
Книга - источник знаний.
Пятью восемь - сорок.
Жить - родине служить.
Превосходная должность - быть человеком.
Главное - это стремление к учебе.
Он скептик.
Бедность не порок.
Этот сад как лес.
Костя теперь студент.
Второстепенные члены предложения
Дети говорили (о чем?) о животных.
Мы увидели редкую (какую?) птицу.
Гости съехались (когда?) накануне.
Виды обстоятельств
|Виды обстоятельств
|Вопросы
|Примеры
|Места
|где? куда? откуда? докуда?
|появились вдали
проводил до станции
|Времени
|когда? с каких пор? до каких пор?
|приехали накануне
остался до утра
|Причины
|почему? отчего?
|задержался из-за непогоды
|Цели
|зачем? для чего?
|сделать назло
|Образа действия
|как? каким образом?
|приплыли быстро
|Меры
|сколько раз? как много? как долго?
|звонил дважды
|Степени
|в какой мере? в какой степени?
|весьма удивлен
|Условия
|при каком условии?
|при желании научитесь
|Уступки
|вопреки чему?
|вопреки желанию не успел
Типы односоставных предложений
Жду от тебя известий.
Стучат в дверь.
Смеркается.
Тихий вечер.
Зима.
Особенности однородных членов предложения
Сосны, березы, лиственницы обступали поляну.
что?
подлежащее
обступали
сосны (и)
березы (и)
лиственницы
Знаки препинания в предложениях с однородными членами
|Запятая
ставится
|
|Запятая не
ставится
|
Обобщающие слова при однородных членах предложения
{(*): (), (),()}.
Снег покрыл все: и деревья, и дома, и стога сена.
{(*), как-то: (), (), ()}.
{(*), а именно: (), (), ()}.
{(*), например: (), (), ()}.
Мне нужны некоторые инструменты, например: молоток, напильник, ножовка.
Пленум постановил:
1)...
2)...
{(), (), () - (*)}.
Стол, кресло, стулья - все стояло в беспорядке.
{(), (), () - словом, (*)}.
{(), (), () - одним словом, (*)}.
{(), (), () - короче говоря, (*)}.
Молоток, напильник, ножовка - словом, некоторые инструменты мне нужны.
{(*): (), (), () - ...}.
Везде: на деревьях, стогах, домах - лежал снег.
Основные группы вводных слов
к счастью, к несчастью, к радости, к ужасу, к сожалению, ...
конечно, несомненно, вероятно, может быть, кажется, ...
говорят, сообщают, по словам, по-моему, по мнению, ...
итак, следовательно, во-первых, наконец, между прочим, ...
одним словом, вообще, иначе говоря, так сказать, ...
видишь (ли), понимаешь, пожалуйста, скажем, допустим, ...
Запомнить:
Вводные слова не являются членами предложения, на письме выделяются запятыми.
Основные виды сложных предложений
Знаки препинания в сложносочиненном предложении
Сверкнула молния, и послышался удар грома.
Сейчас брызнет майский дождь и начнется гроза.
Едва рассвело, нас разбудили и мы отправились в путь.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
Мы тронулись, когда взошло солнце.
Мы подумали, что он опоздает, что мы не сможем проститься с ним.
Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все.
Он стал выяснять не что произошло, а кто это сделал.
Он обещал вернуться, но не сказал когда.
Он подобрел, особенно когда узнал о случившемся.
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными
Он достиг последнего лестничного марша и увидел, что кто-то сидит на ступеньках пониже площадки, на которую выходила его дверь.
|Гл. пред.
|<
|Прид. услов.
Прид. услов.
Ели завтра увидите его, то попросите его, чтобы он ко мне заехал на минутку.
|Гл. пред.
|<
|Прид. изъясн.
|
Прид. изъясн.
Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки всегда скрываются в этих местах.
Знаки препинания перед союзом КАК
Блестели ее глаза, зеленые, как крыжовник.
По дороге, как всегда, мы забежали в кафе.
Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!
Лицей дал России таких людей, как Пушкин, Пущин, Дельвиг.
Деревья, как и люди, имеют свою судьбу.
Газета вышла не как всегда.
Был лес как сон и снег как сон.
Ленский везде был принят как жених.
Эта тема затронута как в поэзии, так и в прозе.
Он полетел как птица.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении
Любите книгу: она поможет разобраться в путанице жизни.
Картина переменилась: снег стоял, влажная земля дымилась.
Вдруг чувствую: кто-то тянет меня в сторону.
Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела?
Тире в бессоюзном сложном предложении
Сыр выпал - с ним была плутовка такова.
Шестнадцать лет служу - такого со мной не было.
Лес рубят - щепки летят.
Солнце дымное встает - будет день горячий.
Молвит слово - соловей поет.
Прямая речь и слова автора
|Прямая речь после слов автора
|А: "П".
|Мальчик сказал: "Я приду сегодня вечером".
|А: "П?"
|Он спросил: "Что ты делаешь?"
|А: "П!"
|Он возмутился: "Что ты делаешь!"
|Прямая речь перед словами автора
|"П", -а
|"Я приду сегодня вечером", - сказал мальчик.
|"П?" -а
|"Что ты делаешь?" - спросил он.
|"П!" -а
|"Что ты делаешь!" - возмутился он.
|Прямая речь прерывается словами автора
|"П, -а, - п".
|"Плыви вперед, - сказал он, - я за тобой последую".
|"П, -а. - П".
|"Я приду завтра вечером, - сказал он. - Принесу тебе книгу".
|"П!(?) -а. - П".
|"Какой чудесный человек, не правда ли? - воскликнула Саша. - Я не видела его грустным".
|Прямая речь стоит внутри авторских слов
|А: "П", -а.
|Он сказал: " Я очень устал", - и сразу же замолчал.
|А: "П!(?)" -а.
|Раздался чей-то голос: "К вам можно?" - и кто-то вошел в комнату.
|А: "П..." -а.
|Сергей говорит: "Ветру бы теперь дунуть..." - и отвернулся.
Основные правила грамматики русского языка.